Winterlandschaften in Oberösterreich: Schicken Sie uns Ihre Bilder!

In Kärnten (Greifenburg) stürzte ein Lkw bei winterlichen Fahrverhältnissen in den Straßengraben.

Tief Rudolf sucht Österreich heim und bringt mancherorts den Winter zurück. Auch Autobahnen wurden am Freitagmorgen zu Schneefahrbahnen. Unter anderem in Niederösterreich auf der A21 Richtung St. Pölten und auf der A2 im Bezirk Neunkirchen blieben immer wieder Lkw hängen.

"Kleinräumige Überschwemmungen sind möglich und in höheren Lagen auch Probleme durch Schneebruch", sagte ein Experte der Geosphere Austria - das passiert, wenn durch sehr feuchten und somit schweren Schnee Äste abbrechen oder Bäume umstürzen.

Auch in einigen Teilen Oberösterreichs war man heute Früh noch gut mit Winterreifen bedient. Höhergelegene Ortschaften des Mühlviertels und des südlichen Berglands präsentierten sich am 14. April noch einmal ganz in Weiß. Von Aigen-Schlägl im Bezirk Rohrbach bis Ebensee im Salzkammergut kehrte mit dem Tiefdruckeinfluss der Winter zurück. Christian Nimmervoll, der die Facebook-Seite wetter-muehlviertel.at betreibt, stellte ein Foto aus dem verschneiten Kirchschlag bei Linz ins Netz.

Kirchschlag am 14. April 2023 Bild: Webcam Kirchschlag

Webcams auf nachrichten.at/wetter geben einen aktuellen Überblick über die Wetterlage in Oberösterreich. In den heimischen Skigebieten, wie am Hochficht oder in Hinterstoder, schneite es am Vormittag munter weiter.

Die Reischlberg-Mittelstation im Mühlviertler Skigebiet Hochficht am 14. April, 10 Uhr Bild: Webcam Hochficht

Tief winterliche Aussichten

Wann ist der Spuk vorbei? Laut Geosphere Austria halten die starken Niederschläge den ganzen Tag an, vor allem in Oberösterreichs Bergen. Nur im Innviertel seien am Freitag auch trockene Phasen möglich. Tief winterlich kann es in der Nacht auf Samstag in den höheren Regionen des Mühlviertels werden, kündigen die Meteorologen an.

Im Gespräch mit nachrichten.at sprach Meteorologe Christian Ortner sogar von bis zu 20 Zentimeter, die oberhalb von 800 Metern zusammenkommen können. Auf den Bergen könne es bis zu einem halben Meter schneien. In Folge steige die Lawinengefahr noch einmal kräftig an.

Wintereinbruch in Waxenberg am Freitag, 14. April 2023 Bild: privat

Gutes Laufwetter

Am Samstag liegt die Schneefallgrenze bei 700 bis 900 Metern Höhe. Speziell im Salzkammergut und im südlichen Innviertel soll es in den Morgenstunden kräftig regnen bzw. schneien. Zum Linz-Marathon am Sonntag tritt endlich Entspannung ein. Zunächst halten sich vielerorts noch dichte Wolken, im Tagesverlauf kann man sich wieder auf ein paar Sonnenstrahlen freuen. Die gute Nachricht: Abseits der Berge dürfte es den ganzen Tag trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen acht bis zwölf Grad.

