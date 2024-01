Winter im Anmarsch: Am Wochenende wird es weiß in Oberösterreich

Zu Weihnachten blieb er uns verwehrt, dafür sagt er sich gleich zu Beginn des neuen Jahres an: Der Schnee ist im Anmarsch - und mit ihm hält in der kommenden Woche auch die Kälte Einzug im Land. Zwar halten sich am Mittwoch noch gebietsweise dichtere Wolken, gegen Mittag klart es im Großteil des Landes aber auf und die Sonne zeigt sich. Nicht jedoch im Mühlviertel: Dort können auch am Nachmittag noch einige Regentropfen fallen. Bis zu 14 Grad sind möglich.

In der Nacht auf morgen, Donnerstag erreicht dann ein Tiefdruckgebiet das Land und bringt Regen und aufgrund einer kräftigen Westströmung auch lebhaften Wind mit Spitzen bis zu 70 km/h mit sich. "Die Temperaturen bleiben bis zum Wochenende für die Jahreszeit aber überdurchschnittlich mild", sagt Alexander Ohms, Meteorologe der Geosphere Austria.

Ab Sonntag wird es winterlich

Und dann wird es kalt: Ein Wetterumschwung bringt am Samstag kalte Luft von Norden. Im Laufe des Vormittags breiten sich Regen und Schneefall auf die meisten Landesteile aus, der Nachmittag bringt im ganzen Land nasses Wetter. "Die Schneefallgrenze wird dann recht schnell in Richtung 300 Meter sinken", sagt Ohms. Spätestens in der Nacht auf Sonntag schneit es dann nicht nur in den höheren Lagen, sondern auch im Zentralraum. Bis zu 10 Zentimeter Schnee prognostiziert Ohms für den Zentralraum, "im südlichen Bergland oder auch im Mühlviertel können es bis zu 20 Zentimeter, auf dem Dachstein 40 Zentimeter werden." Eine gute Nachricht für den letzten Ferientag: Das Weiß bleibt liegen.

Klare Nächte und klirrende Kälte in der kommenden Woche

Denn kommende Woche erreicht uns schließlich der Dauerfrost. Spätestens ab Dienstag wird es sehr kalt. "Wir rechnen mit überwiegend klaren Nächten und Tiefstwerten zwischen minus 15 und minus 5 Grad", so Ohms. Im Mühlviertel sind gar bis zu minus 20 Grad möglich. Auch tagsüber wird das Thermometer im gesamten Bundesland nicht über 0 Grad steigen.

Ein Schneechaos wie Anfang Dezember ist aber keinesfalls zu befürchten, beruhigt Ohms: "Ein Ereignis wie im Dezember kommt im Schnitt alle 20 bis 30 Jahre vor. Was wir ab dem Wochenende sehen, ist einfach normaler Winter."

