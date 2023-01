Schnee bleibt aus, dafür kommt der Wind

Für die Winterorte in Oberösterreich und die Freunde des Skisports sind es leider keine guten Nachrichten. Auch in den kommenden Tagen wird es wenig bis gar keinen Neuschnee in unserem Bundesland geben. Geschneit hat es in den vergangenen 24 Stunden ein bisschen in den südlichen Landesteilen, aber mehr als fünf bis zehn Zentimeter Schnee (am Dachstein-Gletscher) wurden nirgends verzeichnet.

Schneefall in den vergangenen 24 Stunden: zwischen fünf und zehn Zentimeter

In den kommenden Stunden soll es zwar noch den einen oder anderen Niederschlag geben, aber der fällt in erster Linie als Regen. Und so wird es auch in den kommenden Tagen weitergehen, sagt Christian Resch von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Schneefallgrenze wird wieder steigen und pendelt sich in den kommenden Tagen zwischen 900 und 1000 Metern ein.

Ab Donnerstag kommt dann noch der Südwest-Wind dazu. Nicht stark, aber zwischen 20 und 30 km/h könnten es im Mühlviertel werden.

Autor Andreas Kremsner Redakteur Online