Schnee bis in die Täler: Oberösterreich trägt wieder weiß

Zwischen Frühsommer und Spätwinter liegen in Weyer sechs Tage- und mehr als 25 Grad. Vergangenen Mittwoch war die Marktgemeinde im Bezirk Steyr-Land einmal mehr Oberösterreichs Spitzenreiter, wenn es um Sonnenstunden und Temperaturen (24,9 Grad) geht. Heute, Dienstag, stand statt Sonnenbaden wieder Eiskratzen (- 1 Grad) auf der frühmorgendlichen Tagesordnung.

Der April legt einen Kaltstart hin. Temperaturen über dem Gefrierpunkt waren auch am Vormittag noch mehr Ausnahme als Regel. Auf dem Großglockner begann der Tag bei -22,6 Grad, auf dem Feuerkogel immerhin bei minus 10.

Blick von der Katrin auf das frisch verschneite Bad Ischl Bild: Screenshot OÖN

Schnee fiel in der vergangenen Nacht bis in die Täler- vor allem die Pyhrn-Priel-Region erhielt neuerlich einen weißen Anstrich. Aber auch im Inneren Salzkammergut und in den höheren Regionen des Mühlviertels trugen viele Gemeinden wieder weiß.

Wetterberuhigung am Donnerstag

Mit dem eiskalten Westwind verstärkt sich das Gefühl von Winter auch in den kommenden Tagen. Die meisten Schneeschauer gibt es dabei vom südlichen Innviertel über das Salzkammergut bis zur Pyhrn-Eisenwurzen-Region. Fünf Grad über Null sind dabei das Beste, was der Frühling zu bieten hat. In der Nacht auf Donnerstag kommt es auf den Bergen zu intensivem Schneefall- dann lässt der Winter Milde walten.

Der Blick von der Burg Altpernstein über Micheldorf: Aus den grünen Wiesen wurde über Nacht ein weißer Teppich. Bild: Screenshot OÖN

Für das Wochenende rechnen die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit Temperaturen bis zu 19 Grad. Ob nachhaltig oder nicht ist ungewiss- der April lässt auch die Meteorologen oft im Schneeregen stehen. Ein neuerlicher Wintereinbruch ist derzeit aber nicht in Sicht.

Starker Westwind auf dem Feuerkogel und ein frisch angezuckerter Traunstein. Bild: Screenshot OÖN