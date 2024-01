Schnee bis in die Niederungen: Es wird wieder winterlich

Wer in diesem Winter noch nicht so recht zum Schneemannbauen gekommen ist, hat gegen Ende der Woche noch einmal gute Chancen: "In der Nacht auf Freitag schneit es bis in die Niederungen - es wird wieder winterlich weiß im ganzen Land", sagt Josef Haslhofer nach einem Blick auf die Wettermodelle der GeoSphere Austria. Und sieht dort auch schon, was nach der Kaltfront kommt, die uns den Neuschnee bringt: Eine weitere Kaltfront. Und die hat es in sich.

Im zweistelligen Minusbereich

Durch klare Nächte können die Temperaturen vor allem im südlichen Bergland, also etwa dem Salzkammergut, aber auch in manchen Regionen des Mühlviertels, wie Freistadt und Rohrbach, bis in den zweistelligen Minusbereich rutschen, so der Meteorologe. Und da sei es dann auch tagsüber frostig.

Im Detail sieht das aus derzeitiger Sicht so aus: Während sich am morgigen Donnerstag die Temperaturen noch zwischen milden -1 und 10 Grad bewegen, sinken sie am Freitag schon deutlich ab (-6 bis maximal 2 Grad), um am Samstag auf -12 bis 1 Grad abzurutschen. Der Sonntag wird dann schon wieder gemäßigter. Auch da kann es in der früh mit bis zu -11 Grad noch recht frisch sein, tagsüber können die Temperaturen aber bereits bis zu 4 Grad erreichen.

Sonnenhungrige sollten sich den Samstag freihalten

Sonnenhungrige sollten sich aus derzeitiger Sicht den Samstag freihalten für Spaziergänge oder andere Aktivitäten an der frischen Luft. Die Chancen stehen gut, dass sie da Sonne tanken können. Am Sonntag werden zumindest am Nachmittag bereits wieder Wolken erwartet.

Nach diesen stabilen Tagen wird es unbeständiger, sagt der Meteorologe. Verantwortlich dafür ist eine Westströmung, die wechselhaftes Wetter bringt. Der Montag könnte aus derzeitiger Sicht kühl, aber sonnig sein - für Dienstag aber erwartet Josef Haslhofer schon verbreitet Regen. Als Motto gelte für die kommende Woche: mild, aber wechselhaft.

