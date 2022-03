Schlossherr hat genug vom Hickhack: Kremsmünster soll Kremsegg kaufen

Nächster Paukenschlag in der Causa "Schloss Kremsegg": Rechtsanwalt Christian Janda, seit Ende Dezember neuer Schlossherr, informierte die OÖN gestern darüber, dass er das denkmalgeschützte Ensemble der Marktgemeinde Kremsmünster zum Kauf angeboten habe. "In dieser Legislaturperiode ist mangels politischen Willens mit einer Umwidmung einer Teilfläche des Schlossareals von Bauland-Sondergebiet in Bauland-Wohngebiet nicht zu rechnen", sagt Janda.

Seit der Vorstellung seines Projektes bei der Gemeindepolitik seien vier Monate vergangen, zuletzt aber platzte die Umwidmung. "Ich will mich nicht in politische Themen einmischen. Aber diese Diskussion ist mit wenig Wertschätzung verbunden. Wenn die Gemeinde glaubt, dass sie es besser kann, soll sie das Schloss haben."

Die Politik dürfe nun überlegen, ob sie es mit einem Kaufangebot ernst meine, dann werde er in Verhandlung treten. Kaufpreis wollte der Schlossherr auch auf Nachfrage keinen nennen.

Janda hatte das Schloss Kremsegg am 28. Dezember – die OÖN berichteten – um 1,679 Millionen Euro vom mittlerweile aufgelösten Verein "Musica Kremsmünster" unter Bürgermeister Gerhard Obernberger (VP) als geschäftsführendem Obmann erworben. Obernberger wurde in diesem Zusammenhang von den Grünen wegen des Verdachts der Untreue bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt. Andere Kaufinteressenten kamen nicht zum Zug.

Nach Jandas Plan hätten auf einer rund 13.000 Quadratmeter großen Teilfläche des Schlosses – deutlich mehr als ein Drittel des insgesamt 34.000 Quadratmeter umfassenden Areals – sieben Gebäude mit insgesamt 70 Eigentumswohnungen entstehen sollen. Janda: "Das hätte im Ausmaß etwa der Fläche der 2013 abgerissenen Tennishalle entsprochen, allerdings in einem größeren Abstand zum historischen Altbestand." Zudem wären ein Restaurant, Kulturevents und ein Mobilitätsmuseum geplant gewesen. Dies ist nun hinfällig.

Bürgermeister skeptisch

"Jene, die meinen, dass es die Gemeinde kaufen soll, müssen nun ihre Konzepte vorlegen", sagt Obernberger, "aber eine wirkliche Idee hat keiner. Ich weiß auch nicht, ob es die Aufgabe einer Gemeinde sein kann, ein Schloss zu kaufen und zu erhalten."

Für den Kauf des Schlosses ist Vizebürgermeister Christian Lambrecht (FP): "Der Musikverein würde hier eine Location vorfinden, die österreichweit ihresgleichen sucht. Und es wäre mit geringeren Investitionen möglich als die jetzt schon mehr als drei Millionen Euro teure Aufstockung der Musikschule, die zudem einige Nachteile birgt." Kremsmünster könnte jedenfalls selbst entscheiden, was passiert.

Jandas Rückzug überrasche ihn nicht, sagt Grünen-Chef Otto Bauer: "Sein Konzept hat auf Wohnbau und Luftschlössern basiert." Der Kaufpreis müsse dem vorherigen Verkaufspreis entsprechen.

Boris Lovric (SP) will den Gemeinderat am kommenden Donnerstag abwarten: Dort ist der Schlossverkauf Inhalt eines Dringlichkeitsantrages. Angelika Zwicklhuber (MFG) war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.