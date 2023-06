Schloss Puchberg feiert 70 Jahre

Seit 70 Jahren ist das Renaissanceschloss Puchberg der Diözese Linz ein Zentrum der Erwachsenenbildung. Heuer stehen rund 900 eigene Bildungsveranstaltungen unter anderem aus den Bereichen Theologie, Gesellschaft, Nachhaltigkeit, Gesundheit, Kreativität, Beziehung und Familie auf dem Programm. Ergänzt wird das Angebot durch Kurse von externen Anbietern.

"Ein attraktives Bildungsprogramm zu erstellen, das von den Menschen angenommen wird, ist eine Herausforderung, ich denke, dass uns das in Puchberg gut gelingt, das bestätigen uns die Zahlen", sagt Direktor Helmut Außerwöger. Der Eferdinger leitet das Welser Bildungszentrum mit rund 40 Mitarbeitern seit 2018. Nach den schwierigen Pandemiejahren freut er sich, dass die Besucherzahlen nun wieder auf dem Vor-Corona-Niveau liegen. Die zweite Herausforderung sei laut Außerwöger, die Infrastruktur immer auch an die Erfordernisse der Zeit und der Gäste anzupassen. Nach einer großen Renovierung des Daches, der Fassade und des Sgraffitos im Schlosshof im Jahr 2019 müssen in nächster Zeit die Zimmer des Seminarhotels mit 150 Betten, die Küche und die Rezeption erneuert werden.

Festakt mit Bischof Scheuer

Das 70-Jahr-Jubiläum wird am Donnerstag mit einem Gratis-Konzert mit Franz Froschauer (Beginn: 20 Uhr) und am Freitag mit einem Nachmittag der offenen Tür, einem Gottesdienst und anschließendem Festakt mit Bischof Manfred Scheuer und Bildungslandesrätin und LH-Stellvertreterin Christine Haberlander gefeiert. Am Freitag findet eine besondere Premiere statt. Der bekannte Welser Filmemacher Andreas Gruber wird seinen Film über das Bildungshaus präsentieren. Er hat auch einen persönlichen Bezug zu Puchberg, sein Vater Josef Gruber war der erste Direktor des Bildungshauses. Vor der Filmpräsentation hält die Pastoraltheologin Klara Csiszar ihren Vortrag über kirchliche Bildungshäuser. (krai)

Alle Details zum Jubiläum unter schlosspuchberg.at

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger