Schloss Kremsegg um knapp 5 Millionen Euro auf Willhaben zu kaufen

Aktuell wird die in der Gemeinde Kremsmünster gelegene Immobilie auf der Plattform Willhaben angeboten, wie diese am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.

Zu dem Schloss mit rund 1.300 Quadratmetern gehört auch ein historisches Wirtschaftsgebäude mit etwa 3.700 Quadratmetern, in dem sich bis 2018 das Musikinstrumente-Museum Kremsegg befand, und sogar eine eigene Kapelle. Das Ende des 12. Jahrhunderts als "Ansitz" errichtete und im 13. Jahrhundert zur Burg ausgebaute Anwesen sei "in einem guten technischen und optischen Zustand" und an das öffentliche Wasser-, Kanal-, Strom-, Gas- und Telefonnetz angeschlossen. Zudem werden die "besten Anbindungen zum öffentlichen Zugsverkehr und den Autobahnen A1, A8 und A9" beworben. "Das gesamte Areal ist eingefriedet und bietet daher ein hohes Maß an Ruhe und Privatsphäre", heißt es weiter - allerdings muss man für das Refugium tief in die Tasche greifen: 4.990.000 Euro sind aufzubringen.

