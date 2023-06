Schloss Hartheim: Seit 20 Jahren Lern- und Gedenkort

Das renovierte und für die neue Verwendung adaptierte Schloss verfügt seither über eine Gedenkstätte, Räume zur Dokumentation der Geschehnisse in der NS-Zeit und ist gleichzeitig eine Forschungsstätte, an die sich heute noch Angehörige von Opfern wenden können.

Bis Ende 1944 wurden in der zuvor von geistlichen Schwestern geführten Anstalt auf Befehl des NS-Regimes 30.000 geistig oder körperlich Behinderte, psychisch Kranke, aber auch kranke KZ-Häftlinge durch Gas getötet. Nach Kriegsende wurden im einstigen Starhemberger-Schloss Flüchtlinge untergebracht, später wohnten ausgesiedelte Opfer des großen Hochwassers von 1954 dort.

Angehörige von Opfern hielten die Erinnerung hoch, erst in den späten 1960er-Jahren wurden zwei Gedenkräume eingerichtet, ehe der Verein Schloss Hartheim und das Land Oberösterreich das Konzept für den Lern- und Gedenkort entwickelten, das heute um die 17.000 Besucher im Jahr anzieht.

Die Idee, würdiges Gedenken und Dokumentieren mit dem heutigen Umgang mit nicht als normal empfundenen Menschen zu verbinden und die Erforschung des Geschehens weiterzutreiben (23.000 Opfer sind inzwischen namentlich bekannt), ist aufgegangen.

Führungen und Konzert



Der Verein Schloss Hartheim als Träger der Einrichtung lädt am kommenden Freitag ab 10 Uhr zu einem Tag der offenen Tür. Führungen durch die Ausstellung und die Gedenkstätte sowie Rundgänge im Schloss und Blicke hinter die Kulissen werden angeboten. Am Samstag gibt der Musikverein Alkoven ab 20 Uhr im Kulturtreff auf dem Schlossgelände ein Konzert, bei dem die Film- und Theaterschauspielerin Maria Hofstätter aus dem Hartheim-Buch „Schattenschweigen“ des Schriftstellers Franz Rieger, der heuer 100 Jahre alt geworden wäre, liest.

Kommenden Dienstagabend tritt Nikolaus Habjan mit seinem Figurentheater im Kulturtreff auf. Habjan, dessen beeindruckende Auftritte ihn schon in die großen Theater des deutschen Sprachraums geführt haben, beschäftigt sich mit dem Leben des 2015 verstorbenen Friedrich Zawrel, der in der NS-Zeit als „erbbiologisch und sozial minderwertig“ abgestempelt das NS-Kinder-Euthanasieprogramm in Wien überlebte – Zawrel war auch den Versuchen und sadistischen Methoden von Heinrich Gross ausgesetzt, der nach dem Krieg ungehindert weiter Karriere als Psychiater machte.

