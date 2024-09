Schlösserlauf Mining soll zum "Volksfest der Bewegung" werden

Zwischen 300 und 400 Teilnehmern erwartet sich das Organisationsteam heuer beim zwölften Schlösserlauf am Sonntag, 6. Oktober, in Mining. Nachdem seit dem Corona-Tief jedes Jahr ein Aufwärtstrend feststellbar ist, ist ein Teilnehmerrekord nicht auszuschließen. Der bisherige liegt bei 396 Startern im Jahr 2019.

Den Sportbegeisterten stehen wieder drei Strecken zur Auswahl: von 3,8 Kilometern bis zum Halbmarathon. Dazwischen gibt es noch den Hauptlauf mit einer Distanz von zehn Kilometern. Dieser ist seit Anbeginn im wahrsten Sinne des Wortes der "Renner". Die beliebteste Strecke führt vorbei an den Schlössern Frauenstein, Sunzing und Mamling, einigen Wahrzeichen wie etwa der Frauensteiner und Sunzinger Eiche, dem Badesee Gundholling und der Kirche im Ortszentrum. Die letzten Reserven werden beim traumhaften Anblick durch die Naturlandschaft Unterer Inn mobilisiert.

Mit nur rund 40 Höhenmetern ist die Laufstrecke flach und somit gut für schnelle oder sogar persönliche Bestzeiten geeignet. Bereits zum vierten Mal besteht die Möglichkeit, einen grenzüberschreitenden Halbmarathon mit der Distanz von 21 Kilometern zu laufen. Dieser führt über die Innbrücke in Frauenstein in die bayrische Nachbargemeinde Ering. Der Halbmarathon wurde infolge eines grenzübergreifenden "Interreg"-Projektes, ein EU-Projekt, eingeführt. Die Strecke beinhaltet neun Kilometer auf Eringer Seite, die zuerst über den Inndamm und dann zurück ins Ortszentrum führt. Die restlichen Kilometer gilt es auf Mininger Seite zu laufen.

Lauftraining für Kinder

Rekordhalter ist Jürgen Aigner aus St. Martin von der Leichtathletikgemeinschaft (LAG) Genböck Haus Ried mit einer Zeit von einer Stunde, 13 Minuten und 16 Sekunden. Er hält auch den aktuellen Streckenrekord aus dem Jahr 2022 beim Zehn-Kilometer-Hauptlauf mit 33,11 Minuten.

Früh übt sich, wer ein Meisterläufer werden will: Kinder, die Spaß an der Bewegung haben, können ebenfalls am Schlösserlauf teilnehmen. Die Distanz beträgt 500 Meter. Zur Vorbereitung organisiert der Verein "Schlösser Lauf" am Sonntag, 29. September, 16 bis 17 Uhr, ein spezielles Training für Kinder. Die Simbacher Lauftrainerin Kathrin Bründl gibt den jungen Motivierten Tipps und Tricks zur richtigen Lauftechnik. Das Angebot richtet sich an alle Kinder bis 15 Jahre.

Die ersten Schritte des Laufes

Der Schlösserlauf ist längst fixer Bestandteil im Kalender, vor allem für die Mininger, aber gewiss nicht nur. Rund ein Viertel der Läufer stammt aus Mining und Ering, etwa 70 bis 75 Teilnehmer starten im Zuge des Grenzland-Laufcups, das ist eine Serie von 15 Hobby-Läufen in Bayern und Oberösterreich. "Eine echte Lauf-Familie, die sich mittlerweile schon kennt und schätzt", sagt Michael Retzinger, der Mininger ist Schriftführer des Vereins "Schlösser Lauf". Der erste Schlösserlauf fand im Jahr der Landesausstellung 2012 statt. Damals wurde er vom Schiclub Mining organisiert, inzwischen wurde ein eigener Verein "Schlösser Lauf" mit Obmann Gerhard Mayr gegründet. "Unser Bestreben ist es, den Lauf nicht nur für ambitionierte Läufer zu veranstalten, sondern ihn als Volksfest der Bewegung zu sehen, bei dem jeder mitmachen kann", sagt Vereinsobmann Mayr.

Schlösserlauf in Mining am Sonntag, 6. Oktober. Kinderlauftraining am Sonntag, 29. September, 16 bis 17 Uhr, Naturbühne Frauenstein (bei Schlechtwetter Turnsaal Mining). Keine Anmeldung erforderlich, das Training ist kostenlos. Benefiz: Dieses Jahr werden mit den Einnahmen die Volksschulen Ering und Mining unterstützt. Alle Infos zu Anmeldung und Startzeiten online unter www.acf-frauenstein.at

Autorin Marina Mayrböck Redaktion Innviertel Marina Mayrböck

