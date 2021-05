Schlepperbande muss sich in Linz verantworten

Sie sollen Menschen aus Syrien, dem Iran und dem Irak in die EU geschmuggelt und von Österreich aus vor allem nach Deutschland gebracht haben.

Die mutmaßlichen Täter waren unter anderem in Wien, Linz und Umgebung sowie in den Bezirken Grieskirchen und Perg wohnhaft. Neun befinden sich in U-Haft. Laut Anklage sollen sie die Schlepperfahrten "in unterschiedlichen Konstellationen" durchgeführt haben. Die Anklagebehörde gehe davon aus, dass an die kriminelle Vereinigung ca. 60.000 Euro geflossen seien, sagt Staatsanwältin Ulrike Breiteneder.

