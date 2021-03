Schlepper-Bande ausgehoben: "Nürnberg-Zelle" erhielt mindestens 736.000 Euro

Auslöser für die umfrangreichen, monatelangen Ermittlungen war die Festnahme eines irakischen Staatsangehörigen Ende November auf der A8 im Gemeindegebiet von Peterskirchen (Bez. Ried im Innkreis): Bei einer Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass der Verdächtige sieben illegal aufhältige Syrer Richtung Deutschland schleppen wollte. Er wurde wegen des Verdachts der Schlepperei festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried in die Justizanstalt eingeliefert. Wie sich herausstellte, agierte der Beschuldigte nicht alleine: Laut Polizei handelte es sich bei dieser Fahrt um eine "Konvoischleppung", an der insgesamt drei Pkw beteiligt waren. Die beiden anderen Fahrzeuge samt acht weiteren illegalen Syrern gelang damals hingegen die Fahrt nach Deutschland.

Es folgten weitere Ermittlungen, bei denen mehrere deutsche und österreichische Dienststellen zusammengearbeitet haben. Diese brachten schließlich zutage, dass der festgenommene Iraker als Teil einer hierarchisch strukturierten, autonom handelnden Zelle aus dem Raum Nürnberg (Deutschland) handelte. Der Großteil der Mitglieder sind laut Polizei junge Syrer, die zwischen 18 und 28 Jahre alt und in den Jahren 2015 und 2016 nach Deutschland migriert sind.

Die Mitglieder dieser Zelle kamen in regelmäßigen Abständen nach Wien, wo in Wohnungen oder Hotels bereits Personen auf ihre Schlepper-Fahrten nach Deutschland warteten. Die Männer organisierten Fahrer für diese illegalen Transporte bzw. führten diese selber durch. Dazu überstellten sie auch entsprechende Fahrzeuge nach Wien und führten zudem auch Späh- und Begleitfahrten durch. In Wien arbeiteten die Mitglieder dieser "Nürnberg-Zelle" mit weiteren Hintermännern zusammen, die Gruppen von schleppungswilligen Migranten für ihre Weiterschleppung vorbereiteten. Die Ermittlungen gegen diese Hintermänner laufen vorerst noch.

Insgesamt konnten der "Nürnberger Zelle" samt ihren Fahrern und Hintermännern im Zeitraum von Oktober 2020 bis 17. Jänner 2021 13 Fahrten zugeordnet werden. Dabei wurden mindestens 92 Migranten, die sich illegal im Bundesgebiet aufhielten, nach Deutschland geschleppt bzw. versucht, die Fahrten durchzuführen.

Dabei dürften die Beschuldigten ordentlich verdient haben: Bei geschätzten 8000 Euro, die durchschnittlich pro Person für ihre Schleppung an die Organisation gezahlt wird, bedeutete dies für 92 Migranten eine Gesamtsumme (unrechtmäßigen Bereicherung) von mindestens 736.000 Euro. Bisher konnten fünf Mitglieder der "Nürnberger Zelle" festgenommen werden.

