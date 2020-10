"Schleicht's euch": Bad Haller Sommerschule endete mit Eklat

Eigentlich sollte die siebenjährige Sarah* auf dem Bad Haller Hauptplatz nur nach dem Weg fragen. Zurück zu ihrer Lehrerin kam das Mädchen, deren Eltern aus Tunesien stammen, mit einer ungewöhnlichen Frage: "Frau Lehrerin, was heißt denn Gsindl?"

Es war nicht die einzige Beleidigung, die sich 13 Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 16 Jahren am letzten Tag der Bad Haller Sommerschule anhören mussten. "Schleicht’s euch" als Antwort auf die Frage nach der österreichischen Tracht, "viel zu viele Ausländer auf dem Hauptplatz" als Argument gegen eine Beantwortung der Frage nach dem Namen des österreichischen Bundespräsidenten.

"Wir waren schockiert"

"Dass in so einer Form verbal auf Kleinkinder eingedroschen wird, hat uns ausgesprochen schockiert. Wir mussten unsere Übung abbrechen", sagt Richard Blach, Lehrer an der Mittelschule Bad Hall und Leiter der Sommerschule. Was gut gedacht war – die erlernten Deutschkenntnisse in Kleingruppen bei Gesprächen mit Einheimischen auf die Probe zu stellen –, wurde für die Schüler zu einem traurigen Erlebnis. "Zwei Schüler verweigerten für die nächste Stunde, auch nur ein einziges Wort Deutsch zu sprechen. Der Alltagsrassismus vieler Menschen in Bad Hall hat das erarbeitete Vertrauen, den Mut und den Lernwillen der jungen Schüler in nur einer Stunde völlig zerschlagen. Mir reicht es", schrieb sich die Klassenlehrerin in einem Bericht den Frust von der Seele. Denn einfach abhaken wollte die Pädagogin das Erlebnis vom 9. September nicht: Sie wandte sich an Bad Halls Bürgermeister Bernhard Ruf (VP), der veranlasste, den Vorfall in der Gemeindezeitung "Bad Haller Kurier" abzudrucken.

"Bad Hall ist nicht so"

"Mir war es ein Anliegen, dass dieser Vorfall publik wird, damit sich die Leute an der eigenen Nase nehmen", sagt er. Es sei beschämend und wäre zum Verzweifeln, sagt Ruf, wenn er nicht wüsste, dass es auch ein anderes Bad Hall gebe: "ein hilfsbereites, ein respektvolles, ein einfühlsames". Mitbürger, aber auch Ruf selbst, hätten jahrelang Flüchtlinge betreut. "Das tröstet angesichts der Wut über Angsthasen, die in allem Fremden eine Gefahr sehen", sagt der Bürgermeister.

Er rufe alle Bewohner auf, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit offensiv entgegenzutreten, denn er wisse: "Bad Hall ist nicht so."

Das sieht auch Richard Blach ähnlich: "Es geht hier nicht um Bad Hall alleine, es geht um unseren Alltag. Solche Vorfälle gibt es leider überall." Integrationslandesrat Stefan Kaineder (Grüne) dankte Bürgermeister Ruf, dass er die Problematik "aktiv aufgreift". Man wolle gemeinsam einen Schwerpunkt erarbeiten.

* Name von der Redaktion geändert

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at