Schlechtwetterfrontbringt Neuschnee in den Bergen

Die Weihnachtsferien hatten in Sachen Schnee kaum etwas Erfreuliches zu bieten. Dementsprechend trist war und ist daher nach wie vor die Situation in den heimischen Skigebieten: In niedrigen Lagen musste der Betrieb gar mangels weißer Pracht wie etwa auf dem Hansberg, auf dem Hochficht sowie auf dem Sternstein ganz bzw. teilweise eingestellt werden. Und auch in den höher gelegenen Wintersportgebieten waren die mit viel Kunstschnee präparierten Pisten von braun-grünen Wiesen gesäumt.