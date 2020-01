Schlagersänger um Gagen betrogen: Duo verursachte 328.000 Euro Schaden

Das Duo beabsichtigte, in Oberösterreich mehrere Konzerte von nationalen und internationalen Künstlern zu organisieren. Vor Abschluss der Verträge mit den Künstlermanagements bzw. mit den Veranstaltungsstätten war den beiden aber laut Polizei schon bewusst, dass sie die Verträge - Bezahlung der Gagen vor der Veranstaltung - mangels Geld nicht einhalten konnten.

Zusätzlich zu den nichtbezahlten Künstlergagen wurden sämtliche, in Verbindung mit den Konzerten bestellten Leistungen bei diversen Firmen (Werbeartikel, Homepage, Getränke, Zelte etc.) nicht beglichen. Auch Rechnungen für Werbeauftritte im Fernsehen und in Printmedien blieben offen.

Teilweise präsentierten die Geschäftsführer, die eigentlich aus der Elektrobranche stammen, den Managements nicht gedeckte oder gefälschte Überweisungsbestätigungen als angeblichen Beweis durchgeführter Zahlungen, um so die Auftritte der Künstler zu sichern. Tatsächlich wurden diese Überweisungen jedoch aufgrund fehlender Kontodeckung nicht durchgeführt. Auch in Salzburg waren die Konzertveranstalter offenbar als Betrüger unterwegs. Die Schadenshöhe war dort ähnlich hoch wie in Oberösterreich, wo die Polizei von 328.000 Euro ausgeht.

Da gegen die Oberösterreicher bei der Staatsanwaltschaft Salzburg ein ähnliches Verfahren anhängig ist, wurden der 44-Jährige und der 55-Jährige in die Justizanstalt Puch gebracht, berichtete die Polizei am Montag.

