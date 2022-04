Schlag gegen Bettelmafia: Drahtzieher in Bad Hall festgenommen

Es war ein internationales, kriminelles Geschäftsmodell, mit dem eine rumänische Familie obdachlose, suchtkranke und teilweise körperlich oder geistig beeinträchtigte Menschen über Jahre ausbeutete. Mindestens seit 2019 brachten Mitglieder der Familie ungarische und rumänische Staatsbürger an vier "Stützpunkte" in Rumänien, Ungarn, Ingolstadt in Deutschland und Bad Hall in Oberösterreich. Von dort wurden sie zu verschiedenen Standorten gefahren, zum Beispiel zu Lebensmittelgeschäften. Dort mussten sie täglich acht bis zehn Stunden betteln. Am Abend holten die Familienmitglieder die Bettler ab und nahmen ihnen das gesammelte Geld weg. Ihr Lohn: ein Schlafplatz auf einer Matratze am Boden und eine Mahlzeit.

Internationale Zusammenarbeit

Dank intensiver Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft (StA) Ingolstadt gelang es Beamten in Österreich, Deutschland, Ungarn und Rumänien am Mittwoch, die mutmaßlichen Drahtzieher der Bettlerbande festzunehmen. Einer von ihnen, ein 22-Jähriger, wurde in Bad Hall (Bezirk Steyr) geschnappt. Ihm und den anderen drei Hauptbeschuldigten wird Menschenhandel und Zwangsarbeit vorgeworfen.

Schon 2019 nahmen Beamte aus Rumänien, Ungarn und Deutschland erste Ermittlungen gegen die Bande auf. Auslöser waren Aussagen eines Zeugen, der von der Familie für Bettelei missbraucht worden war.

Die österreichische Polizei wurde im September des Vorjahres kontaktiert. Der 22-jährige Sohn des ursprünglichen Bandenkopfes – der Vater ist inzwischen verstorben – war nach Bad Hall gezogen. Dort baute der Rumäne nach Vorbild seiner Verwandten eine Bettlerbande auf. Das Bundeskriminalamt koordinierte die internationalen Ermittler mit jenen des oberösterreichischen Landeskriminalamts (LKA).

Am vergangenen Mittwoch koordinierten die Ermittler in allen vier Ländern zur selben Zeit einen Zugriff auf die Stützpunkte. Auf der Grundlage eines EU-Haftbefehls der StA Ingolstadt wurden die Hauptdrahtzieher in den vier Ländern festgenommen, so auch der 22-Jährige in Bad Hall.

Im Hauptquartier der Bande in Rumänien wurden 90.000 Euro in bar sowie ein Kilogramm Gold sichergestellt. In Bad Hall, wo zehn österreichische sowie zwei rumänische und ein deutscher Beamter im Einsatz standen, wurden zahlreiche Handys gefunden. Diese sollen jetzt ausgewertet werden. Auch Bargeld entdeckten die Beamten, ein Großteil der Einnahmen aus Österreich dürfte aber nach Rumänien gebracht worden sein.

Auslieferung nach Deutschland

Laut LKA soll der 22-Jährige nun nach Deutschland ausgeliefert werden. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt bestätigte auf Anfrage der OÖN, dass ein entsprechender Antrag gestellt wurde. Geben die österreichischen Behörden diesem Antrag statt, wird der Rumäne sich für die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in Deutschland nach deutschem Recht verantworten müssen.

Die Bettler, die der 22-Jährige in Bad Hall für seine Zwecke eingespannt hatte, werden jetzt in Quartieren einer Opferschutz-Organisation versorgt.