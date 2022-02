Schlaflos in Gramastetten und ein stolzer Papa als Heimbringer-Taxi

Edith Koppensteiner brillierte vergangenen Samstag in der Hauptrolle. Der Film, der sich wie ein Kaugummi in die Länge zog, hieß "Schlaflos in Gramastetten". Zehn Freunde waren nachts zu der Vorsitzenden des "Vincent Kriechmayr Fanclubs" gekommen, um in deren Keller gemeinsam den Olympia-Ritt der österreichischen Medaillenhoffnung zu sehen. Doch für die Abfahrt hieß es vorerst: Bitte warten!