Schläger ging bei Festnahme auf Polizisten los

Weil ihn ein Unbekannter im Hummelhofwald in Linz mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte, alarmierte ein 56-jähriger Linzer am Freitag um 15.45 Uhr die Polizei. Der 56-Jährige war bei dem Angriff leicht verletzt worden.

Eine Polizeistreife fahndete daraufhin in der Umgebung nach dem Täter und traf kurz darauf auf einen 46-jährigen Linzer, auf den die Täterbeschreibung passte. Der 46-Jährige verhielt sich im Gespräch äußerst aggressiv, sodass die Beamten ihn schließlich festnahmen.

Bei der Festnahme trat der Mann immer wieder mit den Füßen in Richtung der Beamten und bespuckte sie. Ein Polizist wurde leicht am Handgelenk verletzt. Auch der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Knie. Er wurde ins Linzer Polizeianhaltezentrum eingeliefert.