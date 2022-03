Schläge und Polizeieinsatz nach U17-Fußballspiel

Mit 5:2 hatte die U17 des ATSV Stadl-Paura die Gäste der Union Neukirchen an der Vöckla am Mittwochabend nach Hause geschickt. Die jugendlichen Kicker der beiden Mannschaften klatschten nach dem Schlusspfiff ab wie echte Sportsmänner, waren auf dem Weg in ihre Kabinen. "Alles war zunächst friedlich", sagt ein Jugendfunktionär des ATSV Stadl-Paura.

Doch bereits als das Bewerbsspiel noch gelaufen sei, habe der Trainer der Neukirchner "angefangen zu zündeln", so der Vorwurf der Gastgeber. Zunächst habe sich der Coach beschwert, weil der Trainer der Kampfmannschaft von Stadl-Paura das Jugendmatch auf der Bank beobachtete – obwohl er doch gar nicht im Spielbericht ausgewiesen sei. Schon zu diesem Zeitpunkt sei mit Anzeigen gedroht worden.

Als wenige Minuten vor dem Spielende ein Flutlicht ausfiel, wollten die Gäste schon abtreten. Doch der Schiedsrichter ließ die Partie regulär zu Ende bringen, weil es möglich war, ein Flutlicht des direkt angrenzenden Trainingsplatzes dazu zu schalten.

"Das nächste Mal gewinnt ihr", soll ein Kicker von Stadl-Paura den Gegnern am Ende noch zugerufen haben. Ab diesem Zeitpunkt lagen die Nerven blank. Denn daraufhin soll ein Spieler von Neukirchen mit Tätlichkeiten begonnen haben.

Es entwickelte sich ein Handgemenge mit insgesamt sieben Beteiligten. Dabei soll ein Funktionär sogar einen Nachwuchsspieler gewürgt haben.

Doch Schiedsrichter, Trainer und ein weiterer Funktionär schritten sofort ein, um die jugendlichen und erwachsenen Hitzköpfe zu trennen.

Die Polizei ermittelt wegen eines Raufhandels mit sieben Beteiligten und hat bereits Einvernahmen durchgeführt. Laut Angaben der Exekutive sollen bei dem Vorfall auf dem Fußballplatz sechs Personen verletzt worden sein. Allerdings nur leicht, Sanitäter oder gar ein Arzt mussten demnach nicht zu Hilfe kommen.