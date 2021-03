Schläge und Drohungen: Aggressive Ladendiebe gefasst

In einem Geschäft in der Linzer Innenstadt war gegen 12.45 Uhr ein Dieb aufgeflogen. Der Ladendetektiv versuchte, den 43-jährigen Rumänen aufzuhalten. Dieser setzte den 35-Jährigen außer Gefecht, indem er ihm mit einem langen Holzstock auf den Kopf schlug. Passanten konnten den Dieb am Boden fixieren, bis die Polizei eintraf. Der Mann wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

Wenige Minuten später musste die Polizei in Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck) zu einem ähnlichen Einsatz ausrücken. Ein mutmaßlicher Dieb hatte den Ladendetektiv mit einem Anhängebolzen bedroht und die Flucht ergriffen. Der 59-jährige Deutsche wurde schließlich auf der B1 Richtung Wels angehalten, zeigte sich aber nicht geständig, wie die Polizei berichtet. "Das Diebesgut entsorgte der 59-jährige vermutlich während seiner Flucht", heißt es in der Aussendung am Abend.

Ein Ladendetektiv hatte den Mann gegen 13.10 Uhr auf der Videoüberwachungskamera ertappt. Als der 59-Jährige das Geschäft mit dem Diebesgut verließ, stellte ihn der Detektiv zur Rede. Der Dieb weigerte sich, die gestohlene Ware zurückzugeben, und riss sich mehrfach los. Dabei verlor der Deutsche sowohl seine Jacke als auch seine Bluse mit der Firmen-Aufschrift und seinem eingenähten Namen. Dann drohte er dem Detektiv mit einem ca. 20 cm langen, massiven Anhängebolzen, den er von der Anhängekupplung seines Lkw nahm, ihn zu schlagen, sollte dieser nicht sofort von ihm ablassen. Bei seiner Flucht konnte er schließlich von der Polizei gefasst werden.

