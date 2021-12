Schläge statt Hilfe: Schlimme Nacht für einen Innviertler

"Sie haben mir zwei Schläge ins Gesicht gegeben. Beim Kinnhaken bin ich umgefallen wie ein Mehlsack." Jetzt tut das Beißen und Kauen weh "dank" einer Kieferprellung, die der 37-Jährige erlitten hat, wie er im OÖN-Gespräch schildert.

Es war Samstag gegen zwei Uhr in der Nacht, der Braunauer wollte nach einem Besuch mit dem Auto nachhause fahren.Sein Pkw stand auf einem Parkplatz, angrenzend an den Palmpark. Beim Ausparken passierte dann das Malheur. "Ich schaue nach hinten und habe dabei anstatt des Rückwärtsgangs den ersten Gang eingelegt." Der Wagen geriet mit der Front in einen Entwässerungsgraben und steckte fest.

"Wer hilft mir jetzt, mitten in der Nacht?", dachte sich der Innviertler. Doch da erblickte der 37-Jährige zwei Passanten. Es waren zwei junge Männer. "Ich habe sie gefragt, ob sie mir beim Anschieben helfen wollen. Ich wollte ihnen dafür auch Geld geben, hatte aber zu wenig in der Brieftasche", schildert das spätere Opfer.

"Erst Geld, dann Hilfe"

Der Innviertler suchte den nächsten Bankomaten auf und hob Bargeld ab. Doch als er wieder zum Parkplatz zurückkehrte, "sind aus zwei Leuten auf einmal fünf oder sechs geworden". Zunächst freute sich der Braunauer: "Mehr Helfer, dann geht’s leichter." Doch die jungen Männer forderten: "Erst Geld, dann Hilfe."

Der Hilfesuchende wollte Geld aus dem Portemonnaie nehmen, da schlug einer der Täter schon auf ihn ein, sodass der 37-Jährige zu Boden ging. Die jungen Männer nahmen ihm die Brieftasche ab und flüchteten durch den Palmpark. In der Geldtasche befanden sich neben der Bankomatkarte auch noch wichtige Dokumente wie der Führerschein und die E-Card. "Ich habe noch gehofft, dass sie die Brieftasche im Park vielleicht entsorgt haben", so das Opfer. Doch die Suche danach erwies sich als erfolglos.

In Geinberg Zigaretten gekauft

Daraufhin ging der Innviertler zur Polizei, um Anzeige zu erstatten und im Anschluss ins Krankenhaus zur Untersuchung. "Zum Glück war nichts gebrochen." Der Braunauer ließ seine Bankomatkarte sperren, der Kontoauszug lieferte eine Spur zu den Tätern. Demnach wurden mit der Karte eine Stunde nach dem Vorfall bei einem Automaten in Geinberg mehr als 20 Packungen Zigaretten bezahlt. Die Räuber dürften wohl rasch in ein Fluchtauto eingestiegen sein.

Die Polizei sucht nach fünf bis sechs Männern zwischen 18 und 25 Jahren, dunkle Haare, dunkel bekleidet. Sie sprachen gut Deutsch mit ausländischem Akzent. Hinweise nimmt die Polizei entgegen: 059133-4200. (staro)