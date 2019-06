Schiffsunfall in Venedig: Das konnte nicht gut gehen

„Scheppern, Rumpeln, Rauch. Rettung, Feuerwehr.“ So hätten sich Thaddäus und Maria Berneder aus Ried im Innkreis das Ende ihrer Kreuzfahrt am Sonntag in Venedig nicht vorgestellt. Die beiden Innviertler waren an Bord des Kreuzfahrtriesen MSC Opera mit knapp 2700 Passagieren, der in der Lagunenstadt beim Anlanden eine Mauer entlangschrammte und ein Touristenboot rammte.

„Ich dachte schon, der Kapitän steuert knapp vorbei. Als langjährigem Hochsee-Skipper war mir sofort klar, dass das nicht gut geht und wir das Pier rammen werden. Von unserem Schiff wurden Warntöne abgegeben, gefolgt von einem Dauerton. Dann krachte es auch schon“, so Thaddäus Berneder, der selbst seit 40 Jahren Hochsee-Segler ist. „Auf unserem Kreuzer gab es keine Panik. Wir sahen aber unten viele Menschen davonlaufen. Dann brausten rasch Rettung und Feuerwehr heran“, so Berneder, der bis zu seiner Pensionierung Vorstand des Bahnhofs Ried war.

Aus seiner Sicht dürfte es sich um ein technisches Gebrechen gehandelt haben. Man hörte plötzlich die Maschine nicht mehr, das Schiff nahm dann doch wieder Fahrt auf und steuerte direkt auf den Pier zu. Zudem war das Tau zu einem Schleppschiff war gerissen.

In der Nähe wurde gleichzeitig gegen die vielen Kreuzfahrtschiffe demonstriert, die in Venedig anlegen. „Das dürfte jetzt das Aus für die Genehmigung zum Befahren des Kanals von Venedig werden“, vermutet Thaddäus Berneder. „Wahrscheinlich waren wir einige der Letzten, die den Markusplatz noch vom Kreuzfahrtschiff aus gesehen haben.“

Mit seiner Vermutung könnte der Innviertler durchaus recht behalten. Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro fordert nach dem Unfall seitens der Staatsführung abermals eine alternative Lösung für das Anlanden von Kreuzfahrtschiffen: „Wir brauchen sofort eine Lösung.“

Der Innviertler Thaddäus Berneder hat in seinen vielen Jahren als Skipper schon deutlich brenzligere Situationen erlebt. „Mit einer Yacht haben wir zum Beispiel auf hoher See nachts einen Baumstamm gerammt. Das ist alles andere als ohne. Aber auch mit einem Kreuzfahrtschiff würde ich sofort wieder fahren.“

Artikel von Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel d.seitl@nachrichten.at