Was für ein Sommermärchen: Die Burschen der Wettbewerbsgruppe von der Feuerwehr Hinterschiffl (RO) kürten sich beim Landesbewerb in St. Peter zum Doppel-Landessieger. Mit 30,46 Sekunden in Silber - hier entscheidet das Los über die Aufgabenverteilung in der Gruppe - und 28,76 Sekunden in Bronze, schafften es die Schiffler Burschen die Nerven zu bewahren und ihre Leistung auf den Punkt abzurufen.

Mit fehlerfreien Läufen im Löschangriff und einer soliden Leistung im Staffellauf dominierten die Mannen aus der kleinen Dorffeuerwehr den „Landler Dahoam“ in St. Peter am Wimberg.

Gelungene Generalprobe

Doch das Sommermärchen könnte noch in die Verlängerung gehen. Schon kommendes Wochenende steht nämlich die Feuerwehr-WM in Celje in Slowenien auf dem Programm. Natürlich reist nun die Gruppe aus Hinterschiffl in einer gewissen Favoritenrolle zu den Spielen. Mit dabei wird dann auch die Gruppe aus St. Martin im Mühlkreis (RO) sein, die sich in St. Peter mit extrem guten Laufzeiten aber noch fehleranfällig zeigte und sowohl in Silber, als auch in Bronze zehn Schlechtpunkte einfing. Auf den Plätzen zwei und drei landeten in Bronze übrigens Bad Mühllacken (UU) und Tragwein (FR); in Silber Schweinsegg-Zehetner (SE) und Stillfüssing (GR).

Die Damenwertung in Bronze ging ebenfalls an eine WM-Gruppe. Die Julbacherinnen (RO) siegten mit einer Löschangriffszeit von 34,16 vor Unterstetten (GR) und Pimpfing (SD). Die Unterstettnerinnen holten auch den Landessieg in Silber. gefolgt von Windhaag bei Freistadt und Bad Mühllacken.

Jugendbewerb der Mühlviertler

Im Jugendbewerb schlugen dann doch noch die St. Martiner zu. Sie holten den Sieg in der Bronze-Wertung vor der Gruppe aus Bad Mühllacken und Winden-Windegg (PE). Auch im Silber-Bewerb gab es einen mühlviertler Dreifachsieg. Allerheiligen-Lebing (PE) gewann vor St. Martin und Bad Mühllacken. Bei den reinen Mädchengruppen gewann in Bronze Allerheiligen-Lebing vor Mitteregg-Haagen/Sand (SE) und St. Veit/Mkr. (RO). Die Silberwertung der Mädchen ging ebenfalls an Allerheiligen-Lebing vor Klaffer am Hochficht (RO) und Summerau (FR).

Alle Ergebnisse finden Sie hier