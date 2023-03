Schicken Sie uns Ihre Kasberg-Erinnerungen

Erinnerungen an den Kasberg

Viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sind hier ihre ersten Bogerl gefahren und kehrten später mit ihren eigenen Kindern zurück, um diese das erste Mal auf zwei (oder auch ein) Brettl in den Schnee zu stellen. Ganze Generationen von Schülerinnen und Schülern verbrachten ihre Wintersportwochen auf dem Berg bei Grünau. Auch als nahegelegenes Tagesausflugsziel war er beliebt. Das Skigebiet auf dem Kasberg ist seit Ende der 1960er-Jahre fixer Bestandteil der Oberösterreichischen Wintersportlandschaft. Jetzt droht das Aus.

Was verbinden Sie mit dem Skigebiet? Teilen Sie Ihre Erinnerungen: Schicken Sie uns Ihre Fotos vom Skifahren auf dem Kasberg per Mail an online@nachrichten.at.

Video: Oberösterreich-Redakteur Gabriel Egger hat mit OÖN TV über das drohende Kasberg-Aus gesprochen

