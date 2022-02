Schichtwechsel: Am Samstag droht Kolonnenverkehr

Auch in den deutschen Bundesländern Rheinland-Pfalz und Saarland, in Teilen der Niederlande sowie in der Tschechischen Republik beginnen am Samstag einwöchige Frühlings- bzw. Winterferien. Bei Schönwetter werden zudem viele Tagesskifahrer unterwegs sein.

Die Mobilitätsclubs ÖAMTC und ARBÖ warnen daher vor Verzögerungen im Wochenendverkehr. Kolonnenverkehr droht insbesondere auf den Hauptverbindungen wie der Westautobahn (A1), der Tauernautobahn (A10) in Salzburg, der Inntalautobahn (A12) und der Fernpass-Strecke (B179).

Verzögerungen durch die An- und Abreise in den Skigebieten könnte es zeitweise auch in der Steiermark auf der B320 im Ennstal und in den Bereichen Murau und Scheifling geben. In Oberösterreich drohen Verzögerungen auf den Zufahrten zu den Skigebieten in der Pyhrn-Region, in Salzburg auf der B311 im Salzachtal und der B99 über den Radstädter Tauern, oder auch in Tirol speziell auf der B169 im Zillertal und der B173 im Raum Kufstein-Söll.