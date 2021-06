Scheune in Hartkirchen geriet in Flammen

In dem Schuppen, welcher an der gegenüberliegenden Straßenseite des dazugehörigen landwirtschaftlichen Anwesens steht, war überwiegend Brennholz gelagert. Ein dort abgestellter Pkw konnte von der Feuerwehr noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Dieser blieb unversehrt. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf die umliegenden Gebäude verhindert werden.

Auch in Mettmach geriet ein Nebengebäude in Brand

Etwa zur selben Zeit brach in Mettmach in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Nebengebäude, das jetzt als Garage genutzt wird, ein Brand aus. Das aus Holz errichtete Gebäude wurde wie die darin abgestellten Fahrzeuge vernichtet. Wegen der enormen Hitzeentwicklung wurde auch die Fassade des Wohnhauses und jene eines benachbarten Wohnhauses erheblich beschädigt. Zur genauen Brandursachenermittlung wurde jeweils ein Sachverständiger der Brandverhütungsstelle angefordert.