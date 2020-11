Schein-Exekution auf offener Straße - Täter verhaftet

Angst und Entsetzen in der Innenstadt von Traun. Nur rund eine Woche nach dem Attentat von Wien ging ein 26-jähriger Slowake durch die Straßen von Traun und hielt Passanten eine Waffe an den Kopf und drückte ab. Die Betroffenen konnte dabei nicht erkennen, dass es sich um eine sogenannte Softgun handelte.

Der Vorfall begann in der Johann Roithner-Straße. Der Slowake ging Richtung Bahnhofstraße. Als er an einer Gruppe von Menschen vorbeiging, drehte er sich um und visierte die Personengruppe mit der Waffe an. Danach ging er weiter in Richtung Heinrich Gruber Straße. Als sich ein 65-Jähriger näherte, richtete der Täter die Waffe aus kürzester Entfernung gegen den Kopf des Mannes und betätigte zwei Mal den Abzug, was deutlich zu hören war. Der 65-Jährige wurde in "große Furcht und Unruhe versetzt", wie die Polizei heute schreibt. Auch eine Zeugin, eine 43-jährige Linzerin, nahm an, dass es sich um eine echte Schusswaffe handelt und dachte, dass sie die Rettung verständigen müsse.

Glücklicherweise war eine uniformierte Streife der Stadtpolizei Traun in der Nähe, die das Geschehen beobachtete und den 26-Jährigen mit gezogenen Waffen dazu überreden konnte, seine Waffe abzugeben. Der Mann wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.

