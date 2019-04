Auch die Schüler der Fachschule Kleinraming schauen ganz genau aufs Land. Bild: win Oberösterreich Schau aufs Land "Die Natur schenkt uns unvergleichliche Momente" KLEINRAMING. Naturerlebnisse sind für Pädagogin Eva Rauch im Unterricht an der Fachschule Kleinraming unverzichtbar. 13. April 2019 - 00:04 Uhr

"Ich habe in den OÖNachrichten von ,Schau aufs Land‘ gelesen und mir sofort gedacht: Eine tolle Aktion", sagt Eva Rauch, die an der Fachschule Kleinraming unterrichtet, "dann hab ich mir gedacht: Das trifft exakt unser Programm."

Die Schüler seien im Jahresablauf in eine Vielzahl von Projekten eingebunden, die sich mit der Natur beschäftigen. So habe sich etwa im Herbst eine Kollegin mit ihrer Klasse dem Thema "Waldbaden" verschrieben. Hochbeete und Insektenhotels seien ebenso fixer Bestandteil des Unterrichts sagt Rauch, die privat als Kräuterpädagogin und Jungimkerin engagiert ist: "Und wir haben im Haus eine Teebar, in der wir die gesammelten Kräuter und jene aus unserem Kräutergarten weiterverarbeiten und unseren Jugendlichen und Mitarbeitern gratis anbieten."

Wissen, was wann wo wächst

Aktuell werde mit den Schülern des zweiten Jahrgangs an einem Phänologie-Projekt gearbeitet. Die Naturkalender-Oberösterreich-App ist dafür die optimale Ergänzung. Die Schüler beobachten das Erwachen der Natur genau und notieren, was wann wo wächst und blüht. Mit diesem Wissen wurde im Unterricht ein Handbuch über die zehn Jahreszeiten gestaltet, das erworbene Wissen geben die Schüler auch privat weiter. "Alleine der Frühling lässt sich in drei Jahreszeiten aufteilen", sagt die 16-jährige Elisa Hofstadler aus Nußbach, Schülerin der 2a, "es lassen sich wunderbare regionale Menüs aus dem zubereiten, was man gerade in der Umgebung findet."

Sie lebe auch privat die Begeisterung für die Natur und versuche, das an die Schüler weiterzugeben. "Sie sollen achtsam mit der Natur umgehen", sagt die Pädagogin. Der Aha-Effekt im Unterricht sei überwältigend, zudem würden viele Schüler durch die Beschäftigung in und mit der Natur ausgeglichener: "So schaffen wir es, die Natur und das Wissen darüber für die nächste Generation zu bewahren."

Die neue OÖN-Initiative sei ebenso ein wichtiger Baustein. Rauch: "Hoffentlich machen ganz viele Oberösterreicher mit." (win)

