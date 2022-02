Scharten: Eine Wahl im Schatten eines Urteils

Kein halbes Jahr nach der Wahl Ende September wird am Sonntag in Scharten wieder ein Bürgermeister gewählt. Nötig ist das, weil der am 26. September gewählte Kandidat (und langjährige Amtsinhaber) kurze Zeit später – nicht rechtskräftig – wegen Vergewaltigung verurteilt wurde und vom Amt zurücktrat (Details siehe Ausgliederung).