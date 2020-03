Schafberg: Oberösterreicher nach Absturz gerettet

Der etwa 45-jährige Mann war beim Abstieg von der Eisenaueralm bei St. Gilgen auf einem alpinen Steig ausgerutscht und abgestürzt, wie die APA berichtet. Er erlitt Verletzungen am Kopf, an der Hand und am Oberkörper und war außerdem kurzzeitig nicht ansprechbar, berichtete die Bergrettung am Sonntag. Zehn Bergretter waren von 22 Uhr bist 2 Uhr im Einsatz und transportierten den Verunglückten, der in Begleitung unterwegs war, nach der Erstversorgung mit einer Universaltrage ins Tal. Dort übergaben sie ihn Mitarbeitern des Roten Kreuzes.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Rettung Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.