Schaden von mehreren Tausend Euro: Vier Teenager als Sprayer ausgeforscht

Mehrere Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren gründeten Mitte Februar im Bezirk Kirchdorf eine "Sprayer-Gruppe" in sozialen Netzwerken. Am Dienstagabend verunstalteten die Mitglieder dieser Gruppe eine Grundstücksmauer eines Hotels über knapp zehn Metern mit diversen Schriftzügen, so die Polizei. Ebenso sprühten sie am selben Ort Verkehrszeichen der Marktgemeinde bis zur Unkenntlichkeit an. Etwa im selben Zeitraum beschädigte die Gruppe ein leerstehendes Einfamilienhaus mit denselben Graffiti-Schriftzügen.

Mittwochabend trafen sich vier Gruppenmitglieder im Bereich einer Bahnunterführung wieder und sprayten gleichartige Motive und Schriftzüge auf die Wand der Unterführung sowie auf eine Ortstafel. Das wurde von einem Anrainer beobachtet und der Polizei gemeldet, welche wenige Minuten später eintraf und zwei der vier Jugendlichen kontrollierte. Die zwei Beschuldigten zeigten sich bei der Befragung großteils geständig. Die beiden Geflüchteten kamen kurze Zeit später freiwillig auf der Polizeiinspektion.

Durch die Graffitis entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euros. Die vier Jugendlichen werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.