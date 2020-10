Sauwald-Erdäpfel erobern Bayern

Eine Gruppe von sechs Landwirten hat im Jahr 1990 die Sauwald-Erdäpfel-Gemeinschaft gegründet. Das Wissen der Bevölkerung, dass im Sauwald die besten Erdäpfel wachsen, machte die Gemeinschaft zum Markenzeichen.

"Die Sauwald-Erdäpfel-Gemeinschaft ist ein Paradebeispiel dafür, welche Kraft in landwirtschaftlichen Kooperationen steckt. Durch die Herausbildung einer eigenen, starken Marke und die direkte Ansprache der Kunden und Kundinnen haben sich die Sauwald-Erdäpfel am Markt etabliert. Es ist schön, dass wir derartige bäuerliche Zusammenschlüsse in Oberösterreich haben", gratulierte Agrarlandesrat Max Hiegelsberger zu den laufenden Projekten.

Die Kooperationen sind breit gefächert: Erlebnisse wie Bier- und Erdäpfelverkostungen, Betriebsbesuche, eine gemeinsame Studienreise, grenzüberschreitende Öffentlichkeitsarbeit und die Entwicklung von Angeboten für Endkunden sollen dazu beitragen, die Donau als Grenze nicht nur zu überqueren, sondern diese, vor allem gedanklich, hinter sich zu lassen.

Nicht nur die Österreicher wissen um die besondere Qualität der Sauwald-Erdäpfel. Mittlerweile gibt es schon sehr viele Kunden aus dem bayerischen Raum. Künftig soll die Region rund um Passau noch stärker in den Fokus rücken und es sollen dort noch mehr Kunden gewonnen werden.