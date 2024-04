Alarmierende Zustände: Sarleinsbacher Pferdehof wird mit 11.300 Euro jährlich gefördert

13 Pferde halten sich derzeit auf dem Hof in Bezirk Rohrbach auf. Symbolbild: Volker Weihbold

Nachdem am Montag Missstände auf einem Pferdehof in Sarleinsbach (Bezirk Rohrbach) bekannt wurden, kommen immer mehr Details zu den Haltungsbedingungen der Tiere ans Licht. So seien etwa tote Pferde tagelang auf der Weide gelegen, die Tiere bekämen verschimmelte Silage als Futter.

Auf dem verwahrlosten Hof sollen 15 Pferde mit teils unbehandelten Verletzungen, Entzündungen und Hufkrankheiten gelebt haben. Der Bestand sei mittlerweile auf 13 reduziert worden.

Wie die Tierschützer vom Verein Pfotenhilfe in einer Aussendung berichten, habe die Betreiberin jährlich rund 11.300 Euro an Fördergeldern erhalten. Das gehe aus einem Auszug aus der Transparenzdatenbank hervor.

Dabei handle es sich um Förderungen für Umweltschutzmaßnahmen, "was angesichts eines Hofs, wo Abwässer des Misthaufens direkt in Bach rinnen, besonders verstörend ist", sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Das zeige, "wie wichtig engmaschige Kontrollen bei Förderungen wären".

"Haltung nicht optimal"

Die Schilderungen der Pfotenhilfe will der zuständige Amtstierarzt nicht bestätigen: Die Haltung der Tiere sei "zwar nicht optimal ist, aber die Pferde leiden nicht". Die kolportierten Verletzungen seien nicht feststellbar gewesen. Den Tiere stünde eine große Weide sowie ausreichend Grünfutter zur Verfügung, der Stall sei frisch ausgemistet und neu eingestreut gewesen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper