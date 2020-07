Sankt Wolfgang: Corona-Ausbruch in der Hochsaison

Belebte Straßen, gut gebuchte Hotelzimmer, die Gastronomie in Aufbruchsstimmung. Die Zwangspause, die knapp drei Monate lang andauerte, hatte der Tourismus in St. Wolfgang scheinbar gut überstanden.

Doch jetzt kam ein Rückschlag: Gestern früh teilte der Krisenstab des Landes mit, dass in den Viersternehotels "Seevilla" und "Hotel Peter" acht Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Vier Praktikantinnen des Hotels Peter wurden positiv auf Covid-19 getestet.

Weil sich diese in den örtlichen Lokalen "13er Haus" und "W3" getroffen hatten, werden auch Gäste, die sich zwischen 17. und 23. Juli dort aufhielten, angehalten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten. Bis am Abend stieg die Zahl der bestätigten Fälle schon auf 16 an. Bei allen Infizierten handelt es sich um Praktikanten aus der Tourismusbranche.

Wie konnte sich das Virus derart ungehindert in St. Wolfgang verbreiten?

Positiver Test schon am Dienstag

Bereits vergangenen Samstag (18. Juli) hatte eine Schülerin einer oberösterreichischen HLW, die noch am Freitag im Hotel Peter in St. Wolfgang gearbeitet hatte, ihren Vorgesetzten angerufen. Es gehe ihr nicht gut, sie wolle sich auf Corona testen lassen, sagte sie laut Dominik Erbele, den Geschäftsführer des Hotels Peter. Am Sonntag wurde ein Abstrich bei ihr genommen. Am Mittwoch dieser Woche lag das Ergebnis vor: Die Schülerin ist infiziert.

Bereits am Dienstag hatte eine weitere Praktikantin des Hotels Peter über Husten geklagt. Sie wurde Dienstagvormittag getestet. Noch am Abend desselben Tages stand fest: Auch dieses Mädchen ist infiziert. "Daraufhin haben wir alle engeren Kontaktpersonen zur Absonderung in ihre Zimmer geschickt", sagt Hotelchef Erbele im OÖNachrichten-Gespräch.

Information erst am Freitag

Warum hat der Krisenstab des Landes Oberösterreich erst am Freitag über die Fälle informiert? Man sei selbst erst am Donnerstag von der Bezirkshauptmannschaft Gmunden informiert worden, sagt ein Sprecher des Krisenstabes. Die Betriebe hätten außerdem die Schutzmaßnahmen eingehalten, das Infektionsrisiko für Gäste sei als "gering einzustufen" gewesen: "Daher wurde vorerst von einer Information der Öffentlichkeit abgesehen."

Im Hotel Peter wurden bereits am Mittwoch die verbliebenen sieben Praktikantinnen vor ihrer Heimreise sowie alle 27 Mitarbeiter des Hotels getestet. Am Donnerstag lagen die Ergebnisse vor: Zwei weitere Infizierte unter den Praktikantinnen wurden entdeckt. "Die vier Infizierten bei uns dürften sich in der Mitarbeiterunterkunft gegenseitig angesteckt haben, sie teilten sich ein Zimmer", sagt Erbele. Im Hotel Peter musste der Betrieb trotz der Infektionen nicht unterbrochen werden. Nur ein Gast, der wegen einer Vorerkrankung zur Risikogruppe zähle, sei abgereist, berichtet Erbele den OÖN.

Auch im Hotel Seevilla wurden vier Praktikanten positiv getestet. Am Donnerstag wurden bei mehr als 200 Personen in St. Wolfgang Abstriche durchgeführt. Freitagabend teilte der Krisenstab mit, dass weitere acht Praktikanten in sechs weiteren Tourismusbetrieben in St. Wolfgang infiziert sind. Sie alle stehen nun unter Quarantäne.

Sicherheitsabstand und Schutzmasken

Die insgesamt 16 Infizierten dürften sich in ihrer Freizeit in Lokalen getroffen und gegenseitig angesteckt haben. "Das sind hervorragend geführte Betriebe, die leider das Pech haben, dass ihre Praktikanten gemeinsam feiern waren. Das war unvernünftig", sagt Helmut Peter, Seniorchef des Weißen Rössls. Mit dem Hotel Peter ist er geschäftlich nicht verbunden.

Warum wurden die betroffenen Betriebe nicht von den Behörden gesperrt? Erneut weist der Corona-Krisenstab des Landes darauf hin, dass das Infektionsrisiko gering sei.

Tests laufen weiter

Tourismus- und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) zeigte sich überzeugt, dass man die Situation in St. Wolfgang "gut im Griff" habe. Er rufe aber alle auf, sich an die Abstandsregeln zu halten.

Die Tests von Tourismus-Mitarbeitern in St. Wolfgang laufen weiter. Geplant waren sie nach Angaben von Tourismusverantwortlichen unabhängig von den nunmehrigen Vorfällen. Bürgermeister Franz Eisl (VP) betont, dass es bisher "keine schwerwiegenden Covid-Fälle" in St. Wolfgang gebe. Im aktuellen "News" wird Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gefragt, was passiert, wenn in einem Hotel an einem See ein Corona-Fall auftrete. "Das", sagt Stelzer in dem vor Bekanntwerden der Fälle geführten Interview, "will ich mir lieber nicht vorstellen."

Zuversichtlich gab sich Hans Wieser, Geschäftsführer des Wolfgangsee Tourismus, noch Mitte dieser Woche. "Die Saison läuft gut", sagte er – und freute sich "über eine hervorragende Buchungslage". Gestern klang das ein bisschen anders. Es komme "vereinzelt" zu Stornierungen, sagte Wieser. Er hoffe aber, dass sich diese "weiterhin in Grenzen halten".

Positiv auf Corona getestet wurde gestern ein Mitarbeiter im Kabinett von Außenminister Alexander Schallenberg (VP). Der Mitarbeiter habe sich vergangenes Wochenende privat am Wolfgangsee aufgehalten, teilte eine Sprecherin mit.

Video: Lokalaugenschein in St. Wolfgang

Neuinfektionen zum dritten Mal in dieser Woche dreistellig

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Österreich gestern im Tagesvergleich um 115 Fälle gestiegen. Das sei zum dritten Mal in dieser Woche dreistellig, aber deutlich weniger als die am Vortag gemeldeten 170 neuen Fälle, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

Ein Drittel der Neuinfektionen (39 Fälle) wurden in Oberösterreich verzeichnet. Bekannte Cluster um eine Freikirche und eine Neue Mittelschule blieben stabil. Drei neue Corona-Fälle im Bundesland waren auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Insgesamt gebe es aus dieser Gruppe bereits 86 infizierte Reisende, die in Summe 47 Folgefälle ausgelöst haben.

Der Cluster nach einer privaten Feier im Umfeld der NMS Neukirchen (Bezirk Vöcklabruck) stagnierte am Freitag bei 20 Personen, jener um eine Freikirche zählt aktuell 244 Infizierte. In den Alters- und Pflegeheimen des Landes sind elf Mitarbeiter und vier Bewohner aus neun Einrichtungen betroffen.

Insgesamt gab es Oberösterreich gestern 476 Erkrankte. 26 wurden im Spital behandelt, zwei davon auf Intensivstationen. 2452 Personen waren in Quarantäne.

