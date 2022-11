Zehn schwerstkranke Menschen finden mitten in Linz ihre letzte Wohnung.

"Zu einem erfüllten Leben gehört ein würdevoller Tod – und der ist bei uns möglich", sagt Cornelia Baumann. Sie leitet das Sankt Barbara Hospiz in Linz, wo zehn Menschen ihr letztes Zuhause finden, die eine Erkrankung haben, für die es keine Heilung und Therapie mehr gibt. Die Räumlichkeiten sind hell und freundlich. Es ist ungewöhnlich ruhig. Keine Spur von Hektik, kein lautes Wort.

"Das ist nicht immer so. Wir feiern hier auch Feste", sagt die 36-jährige Cornelia Baumann und erzählt von Bewohnerinnen und Bewohnern, die gerne auf der großen Dachterrasse sitzen, miteinander plaudern, hier Verwandte empfangen, kochen, ins nahe Stadtzentrum einkaufen gehen oder in eines der umliegenden Kaffeehäuser einkehren.

So manche Aktivität wird auch auf Facebook oder Instagram gepostet. "Um ein Tabu zu brechen und zu zeigen: Wir sind keine Aufbahrungshalle. Bei uns wird zwar gestorben – aber auch viel gelebt. Und wir haben eine Gaudi."

"Nichts mehr müssen, alles können." Das sei jener Satz, den sie zu jedem sagt, der hier neu einzieht. Wer will, könne jeden Montag mit dabei sein, wenn der Therapiehund Beetle kommt, oder an gemütlichen Kaffeerunden teilnehmen. "Es gibt Menschen, die hier schon mehrere Monate leben – andere sterben nach wenigen Tagen. Man kann das nicht voraussehen", sagt die gelernte Krankenschwester.

Viele würden nochmals richtig aufleben, wenn sie hier einziehen, weil sie für ihre Familie keine Herausforderung mehr darstellten. "Manche hatten eine sehr schlechte Prognose und erleben hier noch viele wirklich gute Wochen und vielleicht sogar Monate." Die Bewohner – von 32 bis 85 Jahre alt – können ins Hospiz mitnehmen, was sie zum Wohlfühlen brauchen: vom gemütlichen Fernsehsessel bis hin zum Lieblingskaffeehäferl.

Keine Schmerzen erleiden

"Ein Hospiz ist ein Ort, an dem man gut leben darf", sagt die Hospiz-Leiterin. Versorgt werden die Bewohner von einem multiprofessionellen Team – von Krankenpflegerinnen, Sozialarbeitern, Medizinern, Seelsorgern, Physiotherapeuten und Psychotherapeuten. Ein Teil der Experten kommt aus dem naheliegenden Ordensklinikum Elisabethinen. Schmerzen, die viele befürchten, brauche niemand erleiden. Natürlich sei die letzte Lebensphase oftmals geprägt von der Reflexion des eigenen Lebens. Zeiten der Ruhe und des Nachdenkens würden mit berührenden Momenten der Begegnung, des Rückblicks, des Abschieds wechseln. "Es ist ein Segen, dass es euch gibt." Diesen Satz hört Cornelia Baumann oft.

Dabei gibt es dieses erste und einzige Hospiz in Linz erst seit 2016, am neuen Standort seit 2021. Seit Anfang 2022 gibt es auch in Ried im Innkreis ein Sankt Barbara Hospiz, Platz ist hier für sechs schwer kranke Menschen.

Sankt Barbara Hospiz

Die Trägerorganisationen der Sankt Barbara Hospize in Linz und Ried sind – im Auftrag des Landes Oberösterreich – die Barmherzigen Brüder Linz, die Vinzenz Gruppe, das OÖ. Rote Kreuz sowie die Elisabethinen Linz-Wien.

Erklärtes Ziel dieser Einrichtung ist die bestmögliche ganzheitliche Begleitung und Betreuung der Bewohner und ihrer Angehörigen.