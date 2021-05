"Sang- und klangloses Ende" statt einer Rückkehr in die Klasse

Katharina Streicher und Lisa Holzinger machen nächste Woche den Anfang. Als Schülerinnen der Steyrer Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, kurz HLW, beginnen sie bereits am Mittwoch mit der Matura. Die schriftliche Reifeprüfung in Rechnungswesen und Betriebswirtschaft steht auf dem Programm. Erst am Donnerstag beginnt die Zentralmatura mit dem Fach Deutsch.