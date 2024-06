Sandmassen vor den Schleusen: Nach dem Hochwasser staut es auf der Donau

In Aschach an der Donau heißt es für viele Schiffe derzeit: Bitte warten.

"Ich kann mich nicht erinnern, dass es so etwas in Aschach schon einmal gegeben hat", sagt Bürgermeister Dietmar Groiss (SP). In seiner Gemeinde, Aschach an der Donau, staut es – allerdings nicht wie normalerweise auf der Bundesstraße, sondern auf der Donau. "Vorgestern habe ich elf Schiffe gezählt", sagt Groiss. Kilometerlang reichte der Stau vom Kraftwerk zurück.