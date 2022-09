Sandküche, Quiztafeln und gestärkte Gemeinschaft

Eine Sandküche für den Kindergarten Pergkirchen, eine neue Kindergartenhütte in Waldkirchen am Wesen oder Quiztafeln auf Natternbacher Wanderwegen – das sind nur ein paar der Ideen, die die Landjugend in Oberösterreich im vergangenen Jahr umgesetzt hat. Dienstagabend fand die Projektpräsentation in der Landwirtschaftskammer in Linz statt.

Jugendliche aus ganz Oberösterreich strömten in die Stadt, um ihre Projekte der Jury vorzustellen. Bewertet wurden Idee, Nutzen, Aufwand, Organisation und Gemeinschaft.

Dreiminütige Kurzvideos gaben einen Einblick in die Arbeit. Die Bezirksgruppe Wels-Land beispielsweise stellte die Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Durch gemeinsame Aktivitäten sollte der Zusammenhalt zwischen den Ortsgruppen gestärkt werden.

Prämiert werden die Projekte Anfang Jänner beim Kongress der Landjugend.