Zwischenspurt zu den Playoffs: Swans haben eine knifflige Liste abzuarbeiten

Dieses Wochenende pausiert die Basketball-Superliga zugunsten des Nationalteams. Die Truppe unter dem früheren Gmundner Nachwuchscoach und Cotrainer Chris O’Shea gastierte gestern in Polen und spielt morgen in Kroatien. Mit dabei als einziger Vertreter der OCS Swans ist Benedikt Güttl. Was tun die restlichen Schwäne, wenn sie nicht in der Superliga agieren? "Trainieren", sagt Harald Stelzer, Finanzchef der aktuell auf Tabellenplatz zwei liegenden Traunseestädter.