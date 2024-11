Zwischen Gmunden und Budweis bahnt sich eine Städtepartnerschaft an

Das erste Date ging daneben. Dagmar Skodova Parmova, Bürgermeisterin von Budweis (96.000 Einwohner), kündigte im August einen Besuch in Gmunden (13.200 Einwohner) an, um sich mit Bürgermeister Stefan Krapf zu treffen. Die beiden wollten über eine Städtepartnerschaft reden – aber Parmova musste im letzten Moment wegen einer Terminkollision absagen. „Wir werden das Treffen möglichst rasch nachholen“, kündigt Krapf an.