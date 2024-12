Zweitwohnsitze am Traunsee: Gmundens Stadtpolitik drängt weiter auf Veränderung

Das Tauziehen um ein Vorbehaltsgebiet in Gmunden dürfte in die nächste Runde gehen.

Ende März dieses Jahres sprach das Land ein Machtwort: Gmunden wird kein Vorbehaltsgebiet. Und das, obwohl sich der Gemeinderat gegen die Stimmen der ÖVP mehrheitlich dafür entschieden hatte. Vereinfacht gesagt, dürfen in Vorbehaltsgebieten Hauptwohnsitze nach einem Verkauf nicht zum Nebenwohnsitz werden. Das Gesetz soll einheimischen Jungfamilien Wohnraum sichern und die Spekulation bändigen.

19 Gemeinden im Seengebiet hatten mit der Beantragung Erfolg, Gmunden blitzte ab. Sein "Nein" begründete das Land mit einem Gutachten eines steirischen Sachverständigen, der für ein Vorbehaltsgebiet keine einzige Voraussetzung gegeben sah. Der genaue Inhalt des Gutachtens ist allerdings weitgehend unbekannt: Jene, die ihn kennen, dürfen ihn nicht weiterverbreiten, sonst droht eine Pönale in der Höhe von 10.000 Euro.

Öffentlich festgehalten wurde nur, dass Gmunden mit 18,9 Prozent Nebenwohnsitzen (gerechnet auf Personen) unter dem Grenzwert von 20 Prozent liege. Und schließlich sei auch die Teuerungsrate bei den Grundstückspreisen um 5,4 Prozent niedriger als im Landesschnitt. Vor allem Letzteres wurde von den Grünen, der SPÖ, der FPÖ und den Neos Gmunden kritisiert: Das Gutachten beziehe sich ausschließlich auf die prozentuelle Steigerung und ignoriere die absoluten Zahlen. Die ÖVP argumentierte, dass es eine Entwertung von Immobilien darstelle, wenn Hausbesitzer sie künftig nicht mehr als Nebenwohnsitze verkaufen dürfen.

Negativer Bescheid als Auftakt?

Die Absage des Landes erreichte die Stadtgemeinde Gmunden im März per Brief. Und genau darin sahen die Grünen eine Chance: Im vergangenen Gemeinderat stellten sie den Antrag, die Gemeinde möge vom Land einen Bescheid verlangen. "Wir haben bis jetzt zwar ein Antwortschreiben, aber keine offizielle Stellungnahme des Landes erhalten", sagt Gmundens Vizebürgermeisterin Ulrike Feichtinger (Grüne). Und nur damit könnten in weiterer Folge Rechtsmittel gegen die Entscheidung eingebracht werden. Der Antrag wurde mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ und Neos mehrheitlich angenommen.

FPÖ-Fraktionsobfrau Dina Fritz ist zwar glühende Verfechterin eines Vorbehaltsgebietes für Gmunden, ist mit dem aktuellen Antrag der Grünen aber nicht glücklich: "Es wäre vermutlich besser gewesen, wenn wir im Frühjahr einen neuen Antrag gestellt hätten, denn dann wird Gmunden voraussichtlich diesen Grenzwert von 20 Prozent überschreiten", sagt sie. Nun bekomme man bestenfalls eine negative Antwort in Bescheidform.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger