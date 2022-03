Zweifaches Gold für die Höplingers

Der traditionelle Familienbetrieb hat sich höchster Qualität in der Veredelung seiner fangfrischen Süßwasserfische verschrieben. Elfriede und Nik Höplinger: "Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung, das bestätigt uns in unserer Qualitätsorientierung ohne jegliche Kompromisse." Seit 1786 bewirtschaftet Familie Höplinger in ununterbrochener Erbfolge ihr Fischereirecht am Wolfgangsee – mit dem Großteil seiner Zuflüsse sowie der Ischler Ache – im Ausmaß von 864 Hektar. Mit den eingereichten Produkten Saibling und Wildfangfisch errangen die Fisch-Spezialisten 1. Preise.