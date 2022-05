Zwei Vöcklabrucker Spieler starten in den USA bei der Flipper-WM

Vom 26. bis 29. Mai geht in Florida die Flipper-Weltmeisterschaft über die Bühne. Mit dabei sind zwei Vöcklabrucker von der "FlippArena": Peter Kroiss und Stefan Riedler sind bereits in den Staaten und bereiten sich bei einigen Turnieren auf die WM vor.

36 der 64 WM-Starter stammen aus den Vereinigten Staaten, dem Heimatland des Flipperautomaten. Fünf weitere Spieler kommen aus Kanada und die übrigen 23 aus weiteren zwölf Ländern. Gegen den Großteil der amerikanischen Flipperprofis konnten Kroiss und Riedler bisher noch nicht spielen. Daher sind sie bereits am Freitag in die Staaten geflogen, um bei einigen Turnieren zu trainieren und die Geräte sowie die Gegner kennenlernen zu können.

Fingerfertigkeit ist gefragt

Früher standen Flippergeräte in allen Bars und Kinos. Was macht deren Faszination eigentlich aus? In erster Linie geht es laut Riedler um Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit. Es gibt aber auch viele Flipper-Fans, denen vor allem das Basteln und Schrauben am Spielgerät lustig ist.

Seit Dezember 2017 gibt es den "Flipper-Sportverein" in Vöcklabruck, der am Rand der Stadt die "FlippArena" betreibt, wo mehr als 40 verschiedene Geräte auf Spieler warten. Das Vereinslokal hat samstags ab 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt bzw. die Tagesmitgliedschaft kostet 20 Euro, dann kann man nach Herzenslust dem Flippersport frönen. "Hier kann jeder vorbeikommen und Flipper seit den 60er-Jahren spielen", sagt Riedler, der Obmann des Vöcklabrucker Flipper-Sportvereins ist.

Kroiss und Riedler sind trotz der coronabedingten Wettkampfpause motiviert und gut trainiert und freuen sich auf ihre erste Weltmeisterschaft im internationalen Spitzenfeld. Weltklasse-Flippern wird übrigens bald auch rotweißrot: 2023 wird die WM in Deutschland ausgetragen, im Jahr darauf wieder in Nordamerika und dann 2025 zum ersten Mal in Österreich (Graz). Die Teilnahme von Peter Kroiss und Stefan Riedler ist daher auch eine Networking-Reise, um auf die kommende Flipper-WM in der Steiermark aufmerksam zu machen und das Interesse dafür zu wecken. Somit dient ihre WM-Teilnahme nicht ausschließlich dem sportlichen Erfolg, sondern auch den ersten organisatorischen Vorbereitungen, wenn in drei Jahren Österreich für eine Weile das wichtigste Land für das Spiel mit der silbernen Kugel wird.

