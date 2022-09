Zwei Vöcklabrucker Rad-Asse im WM-Einsatz in Australien

Mit dem "ASVÖ King of the Lake" ist letzten Samstag am Attersee gerade wieder ein heimisches Radsport-Highlight mit 1400 Teilnehmern über die Bühne gegangen. Mit Juniorin Daniela Schmidsberger morgen und Elite-Fahrer Tobias Bayer am Sonntag wollen zwei Asse aus dem Bezirk Vöcklabruck bei der Weltmeisterschaft im fernen Australien zeigen, wie sattelfest sie sind.