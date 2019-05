Zwei Verletze bei Lkw-Brand in Bad Goisern

Das Sattelkraftfahrzeug eines 63-jährigen kroatischen Kraftfahrers fing am 31. Mai 2019 gegen 12:50 Uhr auf der B145 in Bad Goisern Feuer. Weil mehrere Ersthelfer sofort richtig reagierten und mit Feuerlöschern den Brand am Fahrzeug eindämmten, konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten. "Nachbarn haben uns immer wieder Feuerlöscher nachgereicht, mit denen wir die Flammen gerade noch in Schach halten konnten“, so einer der Ersthelfer.

Die B145 war in der Zeit von 13 Uhr bis 13:10 Uhr für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt, danach wurde der Verkehr wechselseitig angehalten. Nach Beendigung des Einsatzes um 13:30 Uhr konnte die Bundesstraße für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben werden. Der 63-jährige Fahrer und ein 21-jähriger Feuerwehrmann mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

