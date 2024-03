Brandstiftung in Liezen: Zwei Verdächtige im Bezirk Vöcklabruck gefasst

In der Nacht auf Dienstag kam es in Liezen gegen 1 Uhr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus - ausgehend vom Erdgeschoss, in dem sich auch ein Gewerbebetrieb befindet. Rund 100 Einsatzkräfte der Polizei, Rettung und Feuerwehr standen in der Folge im Einsatz - Verletzte gab es keine. Noch in den frühen Morgenstunden führten das Landeskriminalamt Steiermark und das Bezirkspolizeikommando Liezen gemeinsam mit einem Sachverständigen für Brandursachenermittlung die ersten Ermittlungen am Brandort durch. Der Verdacht einer Brandstiftung erhärtete sich.

Mutmaßliche Brandstifter festgenommen

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten zum ehemaligen Besitzer des Gewerbebetriebs sowie dessen Nachfolger. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Festnahme der zwei im Bezirk Vöcklabruck wohnenden Syrer (18, 39) an. Sie konnten noch am selben Tag zuhause festgenommen werden.

Bundesländerübergreifende Zusammenarbeit

Polizisten aus dem Bezirk Liezen und Vöcklabruck führten über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben eine Hausdurchsuchung durch. Hier leistete ein aus Linz angeforderter Brandmittelspürhund wertvolle Ermittlungsarbeit. Beide Festgenommenen stehen im Verdacht der Brandstiftung. Die Schadenssumme des betroffenen Objektes ist enorm und kann noch nicht beziffert werden. Beide Verdächtigen befinden sich in der Justizanstalt Leoben. Bislang machten sie zum Sachverhalt keine Angaben.

