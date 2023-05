Zwei Taucher am Wolfgangsee schwer verunglückt

Der Unfall ereignete sich bei der sogenannten Franzosenschanze, in der Nähe der Gemeinde St. Gilgen im Salzburger Flachgau. Die Frau dürfte in einer Tiefe von rund 27 Metern Probleme bekommen haben, sie und ihr Begleiter führten einen Notaufstieg durch. Andere Taucher bemerkten das rasche Aufsteigen des Paares und leisteten erste Hilfe.

Die Frau musste noch am Unfallort reanimiert werden, auch der Mann brauchte ärztliche Hilfe. Warum die Taucher in Not gerieten, ist noch unklar, die Wassersportler wurden mit dem Hubschrauber in eine bayerische Spezialklinik geflogen. Auf Nachfrage konnte die Polizei vorerst keine weiteren Auskünfte erteilen.

