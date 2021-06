Zwei Strecken der MTB-Trophy zur Besichtigung

Dennoch gibt es am Samstag eine Möglichkeit, die C- und F-Strecke zusammen mit den Guides des MTB Clubs Salzkammergut abzufahren. Dabei kann auch an der Wertung der "Trophy Individuell" teilgenommen werden, die noch bis 31. Oktober läuft. Treffpunkt für die C-Strecke (61,1 Kilometer, 2025 Höhenmeter) ist um 9.30 Uhr beim Sportcafé im BSFZ Obertraun, für die F-Strecke (36,3 Kilometer, 1051 Höhenmeter) um 10 Uhr am Marktplatz in Bad Goisern. Alle Infos unter www.salzkammergut-trophy.at, Anmeldungen noch heute per Mail an training@trophy.at