Zwei sonntägige Laufklassiker im Salzkammergut

Rund 370 Teilnehmer wurden am Sonntag beim 42. Toscanalauf in Gmunden gezählt. Über die 4,2-Kilometer-Distanz gingen die Siege an Andreas Raffler, der die Strecke in 14:06 Minuten bewältigte, und Verena Palmstorfer (18:55). Über 8,3 Kilometer setzten sich mit Ingomar Hager (28:24) und Sabine Schnölzer (31:58) zwei Athleten des LCAV Jodl Packaging durch. Das größte Team stellte die Mittelschule Gmunden-Traundorf mit 29 Schülern. Dafür gab es als süß-schaumigen Überraschungspreis den Tatzlwurm zum gemeinsamen Vernaschen.

Auch im Mondseeland wurde am Sonntag gelaufen: Bei der 41. Auflage des Halbmarathons siegte der Kenianer Castor Omwena Mogeni in 1:04:39 Stunden vor zwei Landsleuten. Bester Österreicher wurde als Gesamtvierter Manfred Steger (LC Sicking, 1:12:03). Schnellste Dame war die Salzburgerin Veronika Mutsch in 1:23:35.

