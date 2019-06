Zwei Neuheiten bei diesjähriger Auflage der Traunsee-Regatta

Bei der diesjährigen Traunsee-Ruderregatta am 6. und 7. Juli gibt es erstmals zwei weitere interessante Ruderbewerbe: die OÖ. Langstreckenchallenge von Gmunden nach Traunkirchen und retour sowie das Coastal Rowing.

Zur Jugendregatta am 6. Juli werden wieder mehr als 200 Jugendliche erwartet, dazu messen sich traditionell auch die Masters (ab 27 Jahre). Am Sonntag findet die Langstreckenregatta über insgesamt zwölf Kilometer statt, gerudert wird ausschließlich in Vierern. Präsentiert wird auch Coastal Rowing, die abenteuerliche, extreme Version des Ruderns. Ursprünglich ging es dabei ums Rudern entlang einer Meeresküste, mittlerweile aber auch auf Binnengewässern. Bei der Traunsee-Regatta wird es heuer erstmalig Rennen mit sechs Coastal-Booten geben.

